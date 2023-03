7 dias, 7 propostas pelo músico Tomara

1. Livro

Os Pés Não têm Céu de Pedro Pires e José Mendes

Domingo, 26 de março

Os Pés Não Têm Céu é a primeira edição da Poets&Painters, uma editora independente que se dedica à edição de objetos que cruzam disciplinas - neste caso a escrita e o design.

É um livro de poemas de Pedro Pires, interpretados visualmente pelo designer José Mendes. O resultado é um objecto/livro de rara beleza que merece toda a atenção. O livro pode ser encomendado através do site da editora.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

2. Filme

Inland Empire, de David Lynch

Segunda-feira, 27 de março

No dia 27 vai estar em exibição em Lisboa, numa sessão única no Cinema Nimas, o Inland Empire de David Lynch.

É uma ótima oportunidade para ver/rever um dos grandes filmes que nos submerge no universo único de David Lynch.

Se qualquer um dos seus filmes é merecedor de ser visto em sala de cinema, este não é exceção.

3. Série

Stutz, na Netflix

Terça-feira, 28 de março

Para ver em casa, no conforto do sofá, recomendo a série Stutz realizada por Jonah Hill. Uma homenagem e agradecimento de Jonah Hill ao seu psicoterapeuta, Stutz.

Num conjunto de conversas entre os dois, onde se fala abertamente do trabalho feito por Jonah com o acompanhamento de Stuz, fica espelhado de uma forma muito nítida o que é um processo de psicoterapia, as dificuldades, avanços e recuos, mas sobretudo a sua importância no contexto da saúde mental.

4. Teatro

Todas as coisas Maravilhosas, com Ivo Canelas

Quarta-feira, 29 de março

Vi muito recentemente (e finalmente) esta peça. Um dos melhores espetáculos a que assisti nos últimos anos. São 2 horas que perduram em nós por muitos dias. A entrega do Ivo Canelas é algo de profundamente comovente. É um momento de comunhão entre ator e público como há muito não assistia. Os bilhetes estão sempre a esgotar, mas vão aparecendo datas novas. É agarrar uma e não deixar escapar a oportunidade.

5. Cinema

Great Yarmouth: Provisional Figures, de Marco Martins

Quinta-feira, 30 de março

Atriz Beatriz Batarda.

Estreou no passado dia 16 o novo filme de Marco Martins, Great Yarmouth: Provisional Figures.

Ainda não o vi, vou fazê-lo muito em breve. Mas é tal a minha fé no trabalho do Marco Martins que me arrisco a recomendar mesmo antes de ver.

6. Restaurante

Azenhas do Mar, em Colares

Sexta-feira, 31 de março

Para um passeio e uma boa refeição recomendo o restaurante Azenhas do Mar perto de Colares - Sintra. Além da comida ser excecional o cenário não podia ser melhor. Para uma refeição com tempo para se desfrutar. Depois é dar um passeio ali mesmo junto ao mar.

7. Disco

Avalanche

Sábado, 1 de abril

Editei muito recentemente o meu segundo disco, Avalanche. Um conjunto de oito canções onde, pela primeira vez, canto em português. É uma "avalanche" que atenta mais ao movimento transformador e regenerador do que ao lado catastrófico do fenómeno. São canções na busca de um re-equilíbrio, de uma mudança positiva.

Nele incorporo elementos da música eletrónica e fundo-os com a natureza mais orgânica que caracteriza a minha música. Não ponho de parte o lado mais contemplativo e cinematográfico que me define enquanto autor mas acrescento-lhe um novo tom, mais assertivo e urgente. Já está disponível em todas as plataformas de streaming.

filipe.gil@dn.pt