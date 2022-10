7 dias, 7 propostas pelo maestro Osvaldo Ferreira

1. Teatro

O Coração de um pugilista no Teatro Aberto

Domingo, 30 de outubro

Como estou em Lisboa a propósito dos concertos Um Requiem Alemão, vou aproveitar para assistir à peça O Coração de um pugilista, que está em cena no Teatro Aberto. O texto é do autor alemão Lutz Hübner e aborda também o confronto de gerações que, para mim enquanto diretor artístico é importante refletir pois o mundo está em constante transformação e devemos acompanhar e posicionar-nos para continuarmos a fazer a diferença.

2. Caminhar

Lisboa

Segunda, 31 de outubro

Gosto de caminhar nos bairros tradicionais de Lisboa, fotografar, as ruas, as escadarias... mergulhar nas histórias dos bairros, tomar um café "com vista" ... Alfama, Graça, Mouraria. Encontramos atmosferas e lugares únicos da vida da cidade.

3. Leitura

Annie Ernaux - O Acontecimento

Terça, 1 de novembro

A curiosidade por esta escritora, laureada com o Prémio Nobel da Literatura e da qual eu nada conhecia, fez-me comprar este livro.

4. Jantar

Restaurante Taberna Albricoque

Quarta, 2 de novembro



O restaurante Taberna Albricoque em Lisboa é incontornável pela sua qualidade de confeção. Uma cozinha que se inspira na tradição gastronómica do Algarve. Adicionalmente o Chef Bertílio Gomes é um amigo especial, alguém com quem partilhei a programação do programa "Allgarve" durante os anos de 2009 e 2010.

5. Concerto

Um Requiem Alemão de Johannes Brahms

Quinta, 3 de novembro



Na quinta-feira, na Basílica da Estrela, em Lisboa, decorre o primeiro de quatro concertos com a Orquestra Filarmónica Portuguesa e com o Coro Lisboa Cantat. Nestes concertos vamos apresentar "Um Requiem Alemã", de Brahms, e para mim é um enorme prazer enorme poder dirigir esta obra incontornável do grande repertório coral sinfónico do período romântico deste compositor alemão Seguem-se os concertos na Igreja de N. S. da Conceição, nos Olivais (4/11), na Igreja de S. João de Brito, em Alvalade (5/11) e ainda no Grande Auditório do Europarque em Santa Maria da Feira (6/11). Todos os concertos têm entrada gratuita.

6. Exposição

Museu de Arte Contemporânea de Serralves / Cindy Sherman: Metamorfoses

Sexta, 4 de novembro

Serralves é sempre um lugar mágico, uma atmosfera campestre no meio da cidade, sempre com exposições de muita qualidade. Neste momento quero conhecer a exposição "Cindy Sherman: Metamorfoses", que apresenta uma série de obras que atravessam a carreira da artista desde o seu início até às obras mais recentes.

7. Encontro

Clube de Ténis de Paços de Brandão

Sábado, 5 de novembro

Desde há muitos anos que o Clube de Ténis de Paços de Brandão é uma referência da região. Tem instalações fantásticas, que estão emolduradas por parque lindíssimo. Estou ligado à história deste espaço como sócio e amigo das pessoas que transformam e fizeram crescer este clube e este espaço para a dimensão que ocupa hoje no panorama nacional. O Clube Ténis Paços Brandão é o local de encontro favorito para tantos amigos e famílias.