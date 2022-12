7 dias, 7 propostas pelo empresário Fernando Costa

1.Refletir

Missa

Domingo, 18 de dezembro

Dia de família, amigos, e também dia de agradecer e refletir sobre a semana! Eu faço-o na missa, mas cada um faz como gosta.

2. Comer

Pokes

Segunda, 19 de dezembro

Começar bem a semana é a comer bem: à hora de almoço ou de jantar, o Poke House calha sempre bem. Há em todo o lado, é rápido e é saudável. Além disso, tem opções de peixe, carne ou vegetariano o que me permite sempre variar.

3. Ginásio

Academia Life Club

Terça, 20 de dezembro



Faço exercício na Academia Life Club, junto ao rio Tejo. Acho que não há melhor lugar para treinar do que a olhar para o rio, especialmente ao pôr do sol (ou ao nascer, para os mais corajosos). O ginásio onde treino, sempre com o meu amigo PT Diogo Silvestre, é amplo e muito agradável por ter zona interior e exterior.

4. Padel

Docas de Alcântara

Quarta, 21 de dezembro



O Padel é um desporto relativamente fácil de aprender, e um excelente programa para fazer com os amigos. Costumo jogar junto ao escritório - nas Docas - e recomendo vivamente a quem nunca experimentou, que experimente.

5. Quiosque

Parque Eduardo VII

Quinta, 22 de dezembro

Às quintas-feiras costumo sair do escritório diretamente para o Corner, no Parque Eduardo VII. É o ponto de encontro de muita gente que conheço, e provavelmente o sítio mais divertido em Lisboa neste momento! Acabo sempre por ficar para jantar porque se come tão bem como o ambiente que tem.

6. Séries

Streaming

Sexta, 23 de dezembro

No final da semana gosto de ter uma noite em casa. Adoro cozinhar, e como há tempo, aproveito para fazer uma receita que possa demorar um pouco mais. Junto a isso um filme ou série e é a noite de namoro perfeita! As melhores séries que vi recentemente são: Super Pumped; The Playlist; Fifa:Futebol, Dinheiro e Poder; Hip Hop Evolution; We Crashed; The Crown e Song Exploder.



7. Natal

Em família e surf com amigos



Hoje é véspera de Natal! É um dos dias com mais significado do ano, em que as famílias se reúnem e celebram aquilo que é verdadeiramente importante na vida. É altura de essencialmente agradecer! Aproveito para estar muito tempo com a família, mas a tradição de dia 24 de manhã inclui sempre um surf com amigos: Lisboa é a cidade perfeita! Temos literalmente tudo aquilo que se pode pedir - segurança, desenvolvimento, bom tempo, movimento, e, aquilo que é mais exclusivo, praia a toda a volta!Dessa forma, sempre que consigo, aproveito não só este 24 de dezembro, como muitos fins de semana (ou horas de almoço durante a semana) para ir surfar a uma das inúmeras praias da Linha ou da Caparica. É um enorme privilégio poder fazê-lo, e sempre que vou saio de cabeça refrescada e de "barriga cheia",