7 dias, 7 propostas pela atriz Beatriz Frazão

1.Filmes

Klaus e A Vida é Bela

Domingo, 25 de dezembro

Feliz Natal!! Visto que hoje é um dos dias mais especiais do ano decidi aconselhar-vos o que para mim é o melhor filme para ver nesta altura. O filme Klaus conta a história de como surgiu o Pai Natal de uma perspetiva diferente e muito bonita. É um filme que traz um sentimento nostálgico e aconchegante que nos faz sentir como uma criança de novo. Ganhou o Óscar de melhor filme de animação. Para quem quiser levar as suas emoções a outro nível proponho assistirem ao filme A Vida é Bela de Roberto Benigni. Passa-se durante a segunda guerra mundial na Itália. Dois judeus, um pai e um filho são levados para um campo de concentração. O pai, com o objetivo de proteger o filho de todo o terror usa a imaginação para o fazer acreditar que o que estão a viver não passa de uma grande brincadeira. É um dos filmes mais emocionantes e belos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

2. Comer

Fauna e Flora e Coffe House Experience

Segunda, 26 de dezembro



Para o dia de hoje tenho novamente duas sugestões. Não podia deixar de sugerir um dos meus restauradores preferidos de sempre: Fauna e Flora. Há vários pelo país. Ideal para amantes de comida saudável e deliciosa. Muitas opções vegetarianas, mas também tem peixe e carne! A outra sugestões, o Coffe House Experience - é um café/ restaurante localizado na Matinha virado para o rio. Vou lá muitas vezes porque apesar de fazerem uns ovos deliciosos com um molho holandês também tem as melhores panquecas com iogurte e frutos vermelhos. É uma perdição.

3. Visitar

Quinta da Regaleira, Sintra

Terça, 27 de dezembro

Um dos meus sítios preferidos do nosso país! Com paisagens lindas que nos fazem mergulhar numa atmosfera mística e única. Mais do que um passeio turístico, visitar a Quinta da Regaleira é viajar num universo imaginário de metáforas e histórias de amor e mistério. É perfeito para visitar em qualquer dia do ano. Aproveitem e experimentem os travesseiros de Sintra!

4. Livros

Gula de uma Rapariga Esquelética de Amor

Quarta, 28 de dezembro



Tenho sorte de ter a Gabriela Relvas como amiga, inclusive cheguei a apresentar o livro dela em Lisboa! Tenho-vos a dizer que este livro é muito poderoso. A escrita da Gabriela é absolutamente inacreditável, capaz de nos fazer mergulhar na atmosfera nostálgica das suas personagens. Gula de uma Rapariga Esquelética de Amor é o seu primeiro romance e conta a história de Sara, uma mulher que carrega um trauma de infância que não consegue curar. Não é o típico romance ao qual estamos habituados, é um romance que nos fala de abusos, violência e do que custa, por vezes, ser mulher. É um livro que não vão querer parar de ler.

5. Viajar

São Miguel, Açores

Quinta, 29 de dezembro

Quando fiz 18 anos viajei até a Ponta Delgada! Visitei os mais bonitos jardins e lagos, almocei cozido diretamente vindo das furnas. E fiz vários caminhos pedestres pela ilha. Todos incríveis! Tudo isto graças à mystic islands, a empresa que organiza todas estas atividades. Aconselho vos vivamente! Principalmente se forem amantes da natureza como eu!

6. Atividade

Passeio de cavalo

Sexta, 30 de dezembro

O cavalo sempre foi o meu animal preferido! Imaginem andar de cavalo por bosques, falésias, praias e lagoas.. Haverá melhor experiência? Aconselho-vos a experimentarem o "Horse Adventure Tours" em Aljezur.

7. Ouvir

Jay Shetty e Sufjan Stevens

Sábado, 31 de dezembro

Se não conhecem pelo nome, conhecem pelas músicas de certeza! O Sufjan Stevens é o meu cantor de eleição. Amo todas as suas músicas. Sou capaz de as ouvir por horas. Tem a capacidade de nos transportar para um outro mundo. Aconselho também ouvirem o podcast On Purpose with Jay Shetty. Jay Shetty é um palestrante internacional, autor do famoso livro Think like a Monk e é considerado umas das pessoas mais influentes do mundo. Neste podcast ele convida pessoas conhecidas e com sucesso com quem tem conversas fascinantes sobre como viver uma vida com propósito. O propósito de Jay é servir os outros, trazendo mais conhecimento e consciência ao mundo. Vale mesmo a pena!!