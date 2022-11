5 anos desde a morte de Zé Pedro, guitarrista dos Xutos

Esta quarta-feira marca os cinco anos sem Zé Pedro, o guitarrista do grupo Xutos e Pontapés. José Pedro Amaro dos Santos Reis, o seu nome verdadeiro, morreu em casa no dia 30 de novembro de 2017 aos 61 anos.

Zé Pedro estava doente com uma hepatite C desde de 2001 e tinha feito um transplante de fígado em 2011, algo que não foi do conhecimento público até novembro do ano da sua morte.

O guitarrista nasceu em Lisboa a 14 de setembro de 1956, mas até aos seis anos viveu em Timor, onde o seu pai militar esteve destacado. Em 1976, fez um um InterRail e acabou por ir a um festival punk de Mont-de-Marsan, em França, um festival que mudou a vida do guitarrista. "Foi uma oportunidade de ouro e, sem dúvida nenhuma, posso dizer que mudou a minha vida", disse numa entrevista ao DN em 2016.

Estreou-se em palco em 1979 com os Xutos & Pontapés, nos Alunos de Apolo, em Lisboa. Lançaram o primeiro álbum em 1982 1978-1982.​​​​​​, quando tinha 22 anos.

Participou também no filme Sorte Nula, de Fernando Fragata. Em 2011, criou o grupo Ladrões do Tempo juntamente com outros músicos.

O músico descrevia o rock"n"roll como "um estado de espírito. "Não é preciso ser músico para se sentir, tem que ver com aventura. Pode ter que ver com uns certos limites na vida, mas tem, acima de tudo, que ver com a realização pessoal de uma vida mexida", explicou o músico na mesma entrevista.

O último concerto de Zé Pedro foi no dia 4 de novembro de 2017, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

"Obrigado também a todos os que gritaram o meu nome e fizeram com que tivesse força para continuar naquele palco até ao fim", agradeceu no final do concerto.