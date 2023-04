3ª Edição "Abril no Feminino" com conversas, cinema e palestras até 27 de abril

O Abril no Feminino está a decorrer até 27 abril na cidade de Coimbra, em cinco espaços emblemáticos da cidade, nomeadamente o Convento de São Francisco, Seminário Maior, Casa da Escrita, Museu Nacional de Machado de Castro e Museu da Ciência da Universidade.

Esta 3ª edição pretende promover uma "programação plural e inclusiva focada essencialmente nas mulheres, através do teatro, cinema, arte, literatura, poesia, fotografia e gastronomia".

"O tempo de hoje, para muitas mulheres, neste violento e conturbado mundo, é ainda de "reclusão em céu aberto". Conhecidas e anónimas fizeram a diferença e foram determinantes para a mudança, como lembra a presente edição. Mas há muito ainda a fazer. Não deixemos o futuro de lado", diz Margarida Mendes Silva, produtora e autora do projeto, citada pelo comunicado enviado às redações.

Desta quinta-feira até sábado, o programa conta com palestra Da vida dos vegetais. Uma história da natureza-morta com Pedro Miguel Ferrão com exposição de fotografia de Bárbara Marques.

A conversa Lenços pretos, chapéus de palha e brincos de ouro de Susana Moreira Marques também vai fazer parte do evento com "ensaio sobre os textos que as mulheres não escreveram e as vidas que elas não viveram, e que poderiam ter mudado a visão da História", diz o comunicado.

A programação conta ainda com uma sessão de cinema da Um nome para o que sou de Marta Pessoa.