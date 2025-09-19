Pode o álcool ajudar a aprender línguas estrangeiras? E pintar riscas nas vacas protege-as de picadas?

Um estudo sobre o álcool como ferramenta de aprendizagem de línguas estrangeiras venceu um prémio. Uma outra investigação que analisou se riscas semelhantes às das zebras nos corpos das vacas poderiam prevenir as picadas de insetos ganhou um outro. Dois exemplos de projetos científicos que foram distinguidos na cerimónia dos prémios Ig Nobel, que decorreu na noite de quinta-feira, 18 de setembro, na Universidade de Boston, nos Estados Unidos.Trata-se de uma série de prémios satíricos que distinguiram experiências invulgares realizadas por cientistas de todo o mundo e na qual estiveram presentes cientistas e economistas que tinham recebido os verdadeiros Prémios Nobel e que estavam encarregues de apresentar os prémios satíricos. Uma iniciativa que acontece anualmente há 35 anos, com organização da revista de humor científico "Annals of Improbable Research". O objetivo é premiar aquela investigação que "faz rir primeiro, depois pensar", com o objetivo de despertar a curiosidade.Cientistas dos Países Baixos, do Reino Unido e da Alemanha ganharam o Ig Nobel da Paz pela investigação que concluiu que um pequeno gole de álcool por vezes melhora a capacidade de falar uma língua estrangeira, ao aumentar a autoconfiança.Os autores, que realizaram testes com estudantes germano-holandeses, alertaram, no entanto, que o álcool não é necessário para aprender línguas e sublinharam que é prejudicial para a saúde, especialmente em doses elevadas.Mas houve outra categoria da cerimónia, para o Ig Nobel da Aviação, a envolver álcool. Investigadores da Colômbia, Espanha e outros países descobriram que este representa um perigo para uma espécie de morcego que a consome inadvertidamente em alguns frutos.Os morcegos egípcios, observaram os investigadores, tiveram a capacidade de voo prejudicada pela ingestão de fruta com 1% de álcool, com a ecolocalização a ser prejudicada devido a dificuldades de comunicação."Os cientistas não são assim tão quadrados e tão sérios, e conseguem divertir-se enquanto mostram ciência interessante", disse Francisco Sanchez, um dos investigadores colombianos que estudou os morcegos embriagados.Uma equipa do Japão quis saber se pintar uma vaca com riscas de zebra pode prevenir as picadas de moscas e acabou premiada. Concluiu que esse método funciona, mas admite que pode ser um desafio aplicar esta abordagem em larga escala."Quando fiz esta experiência, esperava ganhar o Ig Nobel. É o meu sonho. Inacreditável. Simplesmente inacreditável", disse Tomoki Kojima, cuja equipa colou fita adesiva em vacas japonesas e depois pintou riscas pretas com spray.Na secção de química, um estudo concluiu que o Teflon, um material plástico comummente encontrado em produtos como frigideiras, pode ser um componente de uma dieta para emagrecer, uma vez que não tem calorias e não é absorvido pelo organismo.Este estudo, conduzido por cientistas de Israel e dos Estados Unidos, foi realizado apenas em ratos. Após três meses de dieta com 25% de Teflon, os animais perderam peso e não foram registados efeitos tóxicos, segundo os autores.Outras descobertas premiadas incluíram bebés que parecem saborear e apreciar o alho comido pelas mães durante a amamentação, iguanas que adoram pizza de quatro queijos no Togo.O prémio de física foi para um grupo de investigadores, na sua maioria italianos, que investigaram a "fase de transição" que estraga o clássico prato de massa 'cacio e pepe' (queijo e pimenta) com "caroços desagradáveis".Outras experiências abordaram questões como o que acontece quando um narcisista é informado de que é inteligente - que ganhou o prémio de psicologia - ou como é que os sapatos malcheirosos afetam a experiência de usar uma sapateira - prémio de engenharia.Um dos prémios, de literatura, foi atribuído postumamente ao cientista norte-americano William Bean, que estudou o crescimento das suas próprias unhas durante 35 anos.O prémio foi recebido por um dos filhos, que recordou a paixão contagiante do pai e manifestou gratidão pelo "reconhecimento, finalmente!".A gala foi interrompida como é tradição por lançamentos de aviões de papel e contou com uma curta ópera dedicada a problemas digestivos.