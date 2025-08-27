À décima foi de vez. Foguetão de Elon Musk fez o primeiro voo sem explodir (com vídeos)

Após nove voos teste que terminaram em explosão, o foguetão Starship da SpaceX, de Elon Musk, concluiu com sucesso o décimo lançamento ao início da madrugada desta quarta-feira, 27 de agosto, em Lisboa, quando eram 00h30, menos seis horas, na base da empresa localizada a sul do estado norte-americano do Texas.O décimo lançamento aconteceu após três adiamentos devido a problemas técnicos e condições climatéricas desfavoráveis. Desta vez, a parte superior da nave pousou em segurança no Oceano Índico, uma hora e seis minutos depois do lançamento..Ficou assim mais próximo o objetivo da SpaceX que é fazer com que o propulsor Super Heavy e a nave espacial Starship possam ser reutilizados e, dessa forma, reduzir os custos para voltar à Lua e conseguir chegar a Marte, de acordo com o magnata Elon Musk, proprietário da empresa.A investigação sobre a falha do nono voo, realizado a 27 de maio, mostrou que o controlo e estabilidade da nave foram afetados por fugas de combustível, causando assim a explosão. Depois disso, foram ainda removidos um número significativo de peças para testar os limites da nave espacial durante a reentrada na atmosfera terrestre.Este décimo teste durou pouco mais de uma hora, e foi transmitido em direto no site da Starlink a partir de câmaras instaladas na nave e nos satélites da empresa.O propulsor Super Heavy separou-se da Starship cerca de sete minutos após a descolagem e pousou de forma controlada nas águas do Golfo do México, no sul dos Estados Unidos. Ainda assim, não foi divulgado se a nave estava intacta..Foguetão da SpaceX explode na plataforma de lançamento antes de novo teste no Texas (com vídeo).Space X: Elon Musk revela o fato espacial do futuro