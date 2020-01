Trânsito cortado na marginal do Porto devido a deslize de terra

A Avenida Gustavo Eiffel, no Porto, está cortada ao trânsito na marginal, entre a rotunda do Freixo e a Ponte Luís I, devido a "um pequeno deslize de terra" mas que obriga a trabalhos na zona de acordo com o Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto

Não há ainda previsão para a reabertura da via, indicou o Comando Metropolitano da PSP do Porto.

No local estão elementos da Proteção Civil da autarquia a proceder aos trabalhos de limpeza da via.

Ao DN, a Proteção Civil disse que recebeu um alerta às seis da manhã desta quarta-feira a alertar para "uma inundação na via".

Em causa estará um deslize de terras proveniente de uma escarpa da avenida.

Segundo a Lusa, que cita fonte da Polícia Municipal. a Avenida Gustavo Eiffel foi encerrada ao trânsito pelas 06:00 devido a uma derrocada provocada pelo ao mau tempo, devendo reabrir parcialmente ainda esta manhã,

A derrocada de terra ocorreu na zona das Fontainhas e até a meio da manhã deverá ser reaberterta "uma das faixas" de rodagem (a hora estimada são as 11:00).

Além de elementos da Polícia Municipal, ao local deslocaram-se ainda os Bombeiros Sapadores do Porto.