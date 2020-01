Rua Maria Pia em Lisboa cortada ao trânsito dois dias

corte de via

A circulação ao trânsito na Rua Maria Pia, em Lisboa, vai ficar cortada, "no mínimo", durante dois dias, devido a um abatimento na via, disse à agência Lusa o comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB).

Em declarações à Lusa, o comandante Tiago Lopes, do RSB, explicou que o buraco foi originado pelo colapso de um coletor de água e que o trânsito se encontra cortado desde o início da tarde.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Trata-se de um buraco fundo, com cerca de dois metros de profundidade, e um metro e meio de largura, que obrigou a fechar o trânsito nesta rua. Agora é preciso recolocar o coletor e tapar o buraco", acrescentou.

O responsável do RSB estimou que a intervenção dure, "no mínimo", dois dias, durante a qual se manterá cortada a circulação na Rua Maria Pia, na zona de Alcântara.

A Rua Maria Pia faz a ligação entre as zonas de Alcântara e de Campo de Ourique.

No local estiveram elementos do RSB e dos Serviços Municipalizados da Câmara de Lisboa.