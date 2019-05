Vêm aí 30 dias de festas em Lisboa. De Conan Osíris às marchas populares

Começar junho com a cabeça no ar e chegar a dia 30, parar, e sentar-se a ouvir jazz. Durante um mês Lisboa vai ter arraiais, exposições, fado no Castelo de São Jorge, cinema, teatro e música, muita música. São as Festas de Lisboa que se iniciam a 1 de junho e que durante 30 dias vão trazer uma maior animação às ruas e bairros da capital.

Um dos pontos altos é, como habitualmente, o desfile das marchas na Avenida da Liberdade na noite de 12 de junho. Uma exibição das performances das coletividades participantes neste concurso que terá como marcha convidada a representante de Ribeira de Frades (Coimbra). Antes deste dia, os concorrentes ao título de melhor marcha de 2019 vão exibir-se no Altice Arena entre 7 e 9 de junho. O outro momento marcante são os Casamentos de Santo António, no dia 13.

Os casais de Santo António também desfilam na Avenida da Liberdade © José Frade

A edição deste ano das Festas de Lisboa foi apresentada a bordo de um barco no rio Tejo, a forma que a EGEAC encontrou para assinalar os 500 anos da circum-navegação de Fernão de Magalhães, que são o mote das festividades.

No primeiro dia a grande expectativa está na atuação de Tatiana-Mosio Bongonga, artista da companhia circense Basinga que vai atravessar a Fonte Luminosa - na Alameda D. Afonso Henriques - a 30 metros do solo, numa demonstração de uma arte chamada funambulismo e em que a artista percorre um fio esticado, procurando equilibrar-se com a ajuda de uma vara.

Basinga vai atravessar a Fonte Luminosa a 30 metros do solo © José Frade

Os arraiais populares fazem parte da história das festas e já estão a ser preparados na maior parte dos bairros da cidade. Dois são destacados pela organização: o da Paróquia de Olivais Sul (28 e 29 de junho) que tem como objetivo angariar fundos destinados às obras do Centro Social e Paroquial e o Grande Arraial de Benfica (20 a 23 de junho), onde vão atuar Rute Marlene (20), Toy (20), Bárbara Bandeira (21), Cuca Roseta (22) e HMB (23).

Outra iniciativa que têm merecido destaque é o Fado no Castelo. Serão dois concertos em que Ana Moura (dia 14) e Raquel Tavares (a 15) atuam com convidados, respetivamente, Sopa da Pedra e Gospel Collective.

No Jardim Quinta das Conchas tem lugar, de 8 a 10 de junho, o Lisboa Mistura, o festival gratuito que pretende celebrar a diversidade de culturas que existem em Lisboa.

Durante o mês ainda haverá um Festival de Coros (entre 21 e 24) no Centro Cultural de Belém, Claustros do Mosteiro dos Jerónimos, Museu da Marinha - Pavilhão das Galeotas, Jardim Vasco da Gama.

Os apreciadores de música filarmónica têm de reservar o dia 22 para assistir à atuação de várias bandas na Alameda D. Afonso Henriques, Jardim da Estrela e no Largo Arco do Cego.

Em algumas zonas da cidade vai ser possível assistir a actuações de bandas filarmónicas © José Frade

A EGEAC tem previstos vários festivais de cinema, nomeadamente no Cinema São Jorge, exposições nas galerias municipais, peças de teatro e atividades nos museus como o da Marioneta, Fado, Marioneta, Bordalo Pinheiro ou Casa Fernando Pessoa.

O espetáculo de encerramento das Festas de Lisboa vai ter lugar no Jardim da Torre de Belém, pelas 22 de dia 29, e será uma homenagem a António Variações, que faria este ano 75 anos. Batizado como António & Variações, este evento vai contar com as presenças de Ana Bacalhau, Conan Osiris, Lena D'Água, Manuela Azevedo, Paulo Bragança, Selma Uamusse e a Orquestra Metropolitana de Lisboa e o Coro Gospel Collective.

Festa continua em julho e agosto

As festas em Lisboa vão continuar em alguns dias de julho e agosto. Por exemplo, de 4 a 7 de julho haverá uma Feira Medieval na mata de Benfica, a 5, 12 e 19 o Jardim dos Coruchéus (Alvalade) vai receber os Concertos ao Entardecer, aos domingos em vários locais haverá concertos de jazz no Out Jazz e na Quinta das Conchas, de quinta a sábado, haverá projeções de filmes.