Por falta de mestre, último barco para o Barreiro é às 23.30

"Por falta de mestre, a ligação fluvial é suspensa a partir das 23h30", informa a Soflusa em comunicado publicado às 17:12.

Sem profissional que opere a carreira, a Soflusa informa que estas são as últimas travessias:

Barreira - Terreiro do Paço: 23:00

Terreiro do Paço - Barreiro: 23:30

Habitualmente, o último barco oriundo do Barreiro é à 01:00. A última saída do Terreiro do Paço é às 02:00.

O mestre que deveria assegurar este serviço terá metido baixa, de acordo com a Renascença. A ausência afeta os horários de sábado e domingo e, para segunda, terça e quarta foi já convocada uma greve, de acordo com o mesmo órgão de informação.

Foram decretados serviços mínimos: só haverá duas carreiras ida e volta em cada um dos dias (8, 9, e 10 de julho), de acordo com uma decisão do Tribunal Arbitral:

Barreiro - Terreiro do Paço: 05:05 e 00:30

Terreiro do Paço - Barreiro:05:30 e 01:00