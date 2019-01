Tem mais dinheiro na conta da app da EMEL? É verdade, mas não vai durar

Foram 14 mil os utilizadores da aplicação que viram acrescentar euros às suas contas e em quantias variáveis. Estima-se que o valor total dessa "distribuição" ascenda aos 100 mil euros. Uma quantia idêntica aos bónus que a EMEL deu aos utilizadores sem multas em 2017, "mas é uma mera coincidência", sublinham do gabinete de imprensa.

"Houve um problema informático e que tem a ver com a empresa responsável pelo software do ePark - a app para pagamento do estacionamento - o que fez com que fosse creditado dinheiro em cerca de 14 mil utilizadores. A empresa garantiu que essas quantias serão retiradas até ao final do dia", esclarece a assessoria da EMEL.

E nos casos em que a pessoa já utilizou esses valores? "Serão retirados em futuros carregamentos", acrescenta.

São 370 mil os utilizadores registados na EMEL, o que inclui as bicicletas GIRA e a inscrição no site, mas a grande maioria são os utilizadores do sistema do pagamento do estacionamento ePark.