PSP vai fiscalizar velocidade em Lisboa

A Polícia de Segurança Pública vai reforçar a fiscalização à velocidade com que se circula nas estradas da área metropolitana de Lisboa até domingo. Num comunicado divulgado na manhã desta segunda-feira é anunciado a intenção de aumentar a vigilância nas vias lisboetas com o objetivo de "diminuir o número de infrações e, consequentemente, a redução no número de acidentes rodoviários".

No documento, a PSP alerta para o facto de que circular em excesso de velocidade - crime previsto no artigo 27.º do Código da Estrada - e punido com uma coima até 2500 euros, uma sanção acessória que pode levar o condutor a ficar sem carta até dois anos e à retirada de um máximo de quatro pontos na licença de condução.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Apesar deste alerta, que tem como lema "A vida não se mede em km/h! Boa viagem", a polícia garante que esta fiscalização não afastará os agentes da atenção a outras infrações.