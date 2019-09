Lisboa lança campanha contra o ruído noturno

"Quando o ruído entra em casa os residentes veem-se na rua". É este o mote escolhido para a campanha de sensibilização sobre o ruído noturno da Câmara Municipal de Lisboa, apresentada na noite desta quarta-feira na Praça Luís de Camões.

Os clientes dos bares, restaurantes e alojamentos locais do Bairro Alto, Bica e Cais do Sodré, bairros históricos com maior oferta de diversão noturna na capital, são os principais destinatários desta ação.

Trata-se de uma campanha integrada numa proposta vencedora do Orçamento Participativo de Lisboa, apresentada pela associação de moradores "Aqui Mora Gente", que inclui também uma aplicação de telemóvel para registar as queixas de ruído, naminharualx.cm-lisboa.pt/, que está em funcionamento, de acordo com a autarquia.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"O ruído é uma forma de poluição urbana. Da próxima vez que sair à noite em Lisboa, lembre-se que aqui também mora gente", lê-se nos cartazes que foram espalhados pela cidade. Uma campanha que "apela à necessidade de se respeitar as leis do ruído e o direito dos moradores ao descanso", explica a câmara.

Uma iniciativa de sensibilização que vai fazer-se notar nos copos, nas bases de copos e em cartazes distribuídos pelos estabelecimentos comerciais, com versões em português e inglês.

A campanha tem o apoio da Junta de Freguesia da Misericórdia e a colaboração das associações de comerciantes do Bairro Alto e do Cais do Sodré.