Lisboa. Incêndio em zona de mato nas Olaias está extinto

Já está extinto o incêndio que deflagrou nesta tarde de quinta-feira numa zona de mato nas Olaias, confirmou ao DN o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

As chamas lavraram na zona da Calçada da Picheleira com a estrada de Chelas e a rua Carlos Botelho, de acordo com fonte da corporação de Bombeiros do Beato e Penha de França.

No local estão nove viaturas e 30 operacionais do Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa, que receberam o alerta às 16:08. Na zona do incêndio, a proceder ao rescaldo estão ainda três viaturas e 14 operacionais dos bombeiros do Beato e Penha de França.

Atualizado às 17:41.