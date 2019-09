Jovem condenado a dois anos de prisão efetiva por roubar bicicletas em Lisboa

Trotinetes e bicicletas no passeio pagam multa a partir de hoje

Um jovem foi condenado a dois anos de prisão efetiva por furto e vandalismo das bicicletas da rede Gira. O tribunal condenou um outro elemento a pena de prisão suspensa, beneficiando do facto de não ter antecedentes criminais.

Com 18 e 19 anos o duo tinha sido detido pela PSP no início de setembro na companhia de um menor também identificado. Os três estavam a furtar bicicletas. Nesta ação a polícia recuperou três bicicletas no valor de 2420 euros.

No final de agosto, a Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL) divulgou uma nota em que referia que entre junho e agosto tinham sido roubadas 189 bicicletas da rede Gira e detetadas 54 tentativas de furto no mesmo período.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Além das bicicletas, a EMEL tem verificado danos em parquímetros e nas docas da rede Gira. Segundo a empresa, os espaços mais danificados são os de Campo Grande, Entrecampos, Cais do Sodré e Jardim de Santos.

Nessa nota a empresa municipal frisou que os atos de vandalismo "aos parquímetros dura há bastante tempo, há anos... É recorrente nos mais antigos, desde que foram instalados. São os parquímetros mais vulneráveis", salientou fonte da EMEL, realçando que "as pessoas metem papéis no sítio das moedas", o que encrava os equipamentos.