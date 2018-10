Medina garante: "o presidente da Câmara não tem residência oficial"

Residência oficial do presidente da Câmara de Lisboa disponível para alojamento local

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina (PS), explicou esta segunda-feira que a Casa do Presidente "há largos anos" que não é a residência oficial do autarca da cidade e apenas ficou com o "nome histórico".

"O presidente da Câmara [de Lisboa] não tem residência oficial", vincou Fernando Medina aos jornalistas durante uma conferência de imprensa em Alfama, na freguesia de Santa Maria Maior.

O socialista explicou que a Casa do Presidente "é o nome histórico que ficou atribuído a um edifício" na Estrada do Penedo, no parque florestal de Monsanto, e que "há largos anos não tem esse estatuto, por isso, não existe".

O imóvel está disponível para alojamento local numa plataforma de reservas turísticas, desde agosto, e a licença do Registo Nacional de Alojamento Local foi atribuída à empresa MCO II, que também gere outros espaços públicos em Lisboa, como o Mercado de Campo de Ourique.

"Há alguns anos a Câmara fez a atribuição para a concessão para a exploração de um espaço que estava fechado porque não era residência do presidente da Câmara [Municipal de Lisboa], nem iria ser mais, para a utilização desse espaço e é nesse âmbito que se desenvolveu", explicou.

Medina acrescentou que o edifício "não deverá estar [no mercado para alojamento local há alguns anos", uma vez que "foi feito o processo de concessão de exploração" do espaço, que "teve obras, teve licenciamento e seguiu o seu curso".

Em setembro de 2017, o DN já tinha escrito que a vivenda seria transformada em alojamento local.

O grupo municipal do Bloco de Esquerda vai questionar a autarquia sobre quais os imóveis públicos que "estão concessionados" município, qual "o prazo da concessões e sob que condições".

Os bloquistas consideram ainda "injustificável que, num momento de crise na habitação e alojamento para estudantes, existam concessões de imóveis públicos para turismo".

O imóvel foi transformado em residência oficial do presidente da Câmara de Lisboa em 1989, por decisão do antigo autarca da cidade Kruz Abecasis.

Em janeiro de 2002 foi pela primeira vez ocupada com esta finalidade, durante o mandato de Pedro Santana Lopes.