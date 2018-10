Cascais vai ser centro da inovação tecnológica

Portugal tem estado em destaque no World Summit Awards, organizado no âmbito das Nações Unidas e que todos os anos junta inovadores de 178 países para mostrarem as suas ideias num concurso com oito categorias distintas mas com um propósito único: revelar projetos inovadores no campo digital que tenham o propósito maior de acelerarem a mudança social de forma sustentável.

E desta vez, além das ideias, Portugal terá um espaço acrescido: será palco do evento principal, onde os finalistas de 178 países tão distintos como o Chile, a Índia, o Japão ou a Austrália levarão os seus projetos de Inovação Digital com impacto no desenvolvimento sustentável. Pela primeira vez, o WSA World Congress vai realizar-se no nosso país, na Nova SBE, em Cascais, entre 10 e 12 de abril.

Durante três dias, mais de 500 pessoas deverão passar por Cascais, todas com ideias inovadoras no campo digital e sempre com o propósito maior de acelerarem a mudança social de forma sustentável, traço que vai unir os 40 finalistas e os respetivos projetos. No final, serão anunciados os oito grandes vencedores do concurso deste ano, que conta com o envolvimento da APDC (organizer), da Câmara Municipal de Cascais (hosting partner) e da Nova SBE (institutional partner), abrindo as portas do novo campus de Carcavelos à iniciativa.

Considerando "um enorme prazer" que Cascais tenha sido escolhida para receber o The World Summit Awards, o vice-presidente da Câmara, Miguel Pinto Luz afirma que este é "um prémio que identifica inovação local e de grande impacto e que reconheceu o City Points Cascais em 2018 como a melhor app na categoria de governo". "O conjunto de empreendedores e iniciativas do mundo inteiro que se reúnem à volta deste prémio constituem uma plataforma colaborativa única, focada no impacto social, e que engloba uma rede global de inovadores, empresários, lideres públicos, a academia e a sociedade civil. Este é também o DNA de Cascais pelo que não podíamos deixar passar a oportunidade de receber e colaborar na organização do WSA no nosso município", afirma.

Também a APDC reage com orgulho à escolha de Cascais para receber a final. "A APDC está ligada a este grande evento mundial há oito anos, liderando o processo de seleção dos projetos portugueses a esta iniciativa mundial. Percebemos desde logo o interesse do WSA: conhecemos ideias vencedoras verdadeiramente inovadoras e que fazem a diferença em termos sociais, sempre assentes na tecnologia e inovação, o que felizmente tem cada vez mais interesse para o nosso país e para os nossos associados. Em 2019, vamos assim ter mais um grande evento internacional em Portugal ligado à tecnologia, contando a APDC com dois parceiros-chave, a Nova SBE e a Câmara de Cascais", diz o presidente da Associação, Rogério Carapuça.

Será então aqui que serão escolhidos os oito campeões mundiais para cada uma das categorias do WSA -- Government & Open Data; Health & Environment; Learning & Science; Entertainment & Lifestyle; Culture & Tourism; Media & News; Business & Commerce; e Inclusion & Empowerment. Em Cascais -- de entre os 40 projetos finalistas (WSA Winners), que ganham acesso automático às principais redes internacionais de inovação, multiplicando as possibilidades de financiamento e de concretização dos seus projetos.

Na edição anterior, o município de Cascais foi um dos oito vencedores finais, com a app CityPoints Cascais. Foi a primeira autarquia a ser considerada um Global Champion desde o lançamento dos WSA, em 2003. Trata-se de uma aplicação que promove as boas práticas de cidadania e os cidadãos que contribuem ativamente para a sustentabilidade local. O utilizador acumula pontos ao realizar ações predefinidas, podendo trocar estes pontos por vales de produtos ou serviços oferecidos pela autarquia ou por parceiros locais. Também a app portuguesa SnapCity ficou entre os 40 melhores projetos. Desde 2011 que Portugal tem visto vários projetos serem reconhecidos no WSA.

O WSA é dirigido a todos os inovadores com projetos digitais locais com elevado impacto social mundial. O concurso tem quatro fases distintas: seleção ao nível nacional, em cada um dos 178 países, de oito projetos para as categorias a concurso; shortlist com os 15 a 18 melhores projetos em cada uma das categorias; seleção dos 40 projetos finalistas; e realização do WSA Global Congress onde são eleitos os oito Global Champions, um por categoria. Na edição já em curso, que culminará com o evento em Portugal, já foram selecionados os candidatos de cada um dos países.