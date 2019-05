Casas no centro histórico de Lisboa: candidaturas até 6 de junho

Lisboa. Edifícios para habitação acessível em obra até ao final do ano

BE quer tempos máximos de resposta na Habitação

Este programa foi criado para responder à pressão imobiliária que atinge estes moradores desde a entrada em vigor da "lei das rendas" e o crescimento do turismo, destinando-se especificamente aos moradores em risco comprovado de perda de habitação.

Na primeira edição do programa, em que foram atribuídas 66 casas das 100 disponíveis, estavam apenas abrangidas as freguesias de Santo António, Santa Maria Maior, São Vicente e Misericórdia, na zona histórica da cidade.

A bolsa de fogos disponível para o primeiro concurso do centro histórico não foi utilizada na sua totalidade, permitindo assim, com mais património disponibilizado nas zonas de Arroios e Estrela, abrir um segundo concurso mais abrangente.

Segundo fonte oficial da autarquia, as candidaturas podem ser feitas 'online', nas juntas de freguesia envolvidas ou na loja do município do Campo Grande.

A Câmara de Lisboa disponibilizou ainda, para o esclarecimento de dúvidas, o número de telefone 217989578 e o 'email' habitarcentrohistorico@cm-lisboa.pt.