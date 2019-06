Alto do Pina vence Marchas Populares de Lisboa

O segundo lugar foi atribuído ao vencedor do ano passado, Alfama, e o terceiro a Penha de França.

Com centenas de participantes, o 87.º concurso das marchas contou com 20 grupos: Alfama (vencedora em 2018), S. Vicente, Carnide, Bica, Bela Flor-Campolide, Ajuda, Baixa, Madragoa, Penha de França, Graça, Beato, Marvila, Bairro da Boavista, Olivais, Mouraria, Parque das Nações, Castelo, Alto do Pina, Alcântara e Bairro Alto.

Em extracompetição, desfilaram pela Avenida da Liberdade as marchas Infantil "A Voz do Operário", Mercados, Santa Casa e, como convidada, a Marcha Popular de Ribeira de Frades (Coimbra).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A véspera do Dia de Santo António (feriado municipal na capital) foi ainda marcada, como é tradição, pelos Casamentos de Santo António, com 16 casais que se juntaram às marchas à noite, e com vários arraiais pela cidade.

Esta é a classificação das Marchas Populares de Lisboa em 2019:

1.º Marcha do Alto do Pina (216 pontos)

2.º Marcha de Alfama (207,5 pontos)

3.º Marcha da Penha de França (194,5 pontos)

4.º Marcha de S. Vicente (182,5 pontos)

5.º Marcha do Bairro Alto (171,5 pontos)

6.º Marcha de Alcântara (171 pontos)

7.º Marcha de Marvila (170,5 pontos)

8.º Marcha da Bica (170 pontos)

9.º Marcha dos Olivais (168,5 pontos)

10.º Marcha de Carnide (167 pontos)

11.º Marcha do Castelo (161,5 pontos)

12.º Marcha do Bairro da Boavista (155,5 pontos)

13.º Marcha da Madragoa (149,5 pontos)

14.º Marcha da Baixa (146 pontos)

15.º Marcha da Ajuda (142,5 pontos)

16.º Marcha da Mouraria (138,5 pontos)

17.º Marcha da Graça (135 pontos)

18.º Marcha da Bela Flor-Campolide (132 pontos)

19.º Marcha do Beato (128 pontos)

20.º Marcha do Parque das Nações (110 pontos)

E por categoria:

Cenografia: Marcha de S. Vicente e Marcha de Carnide

Coreografia: Marcha do Alto do Pina

Desfile na Avenida da Liberdade: Marcha do Alto do Pina

Figurinos: Marcha do Alto do Pina, Marcha de S. Vicente e Marcha de Alfama

Letra: Marcha do Alto do Pina e Marcha do Bairro Alto

Melhor Composição Original: Marcha do Alto do Pina com "Alto lá com o Alto do Pina"

Musicalidade: Marcha da Mouraria

Esta foi a 87ª edição das Marchas Populares de Lisboa e este o júri que avaliou a participação das 20 marchas a concurso:

Presidente do Júri: Pedro Santos Franco

Coreografia: Cláudia Nóvoa

Cenografia: António Jorge Gonçalves

Figurino: Joana Barrios

Letra: Tito Lívio

Música: Ricardo Parreira

Apreciação Global: Joana Amendoeira

Representante da EGEAC: Cecília Folgado