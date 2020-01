Detido homem suspeito de "vaga de assaltos violentos" no centro de Lisboa

Segundo a PSP, o homem, de 37 anos, foi detido na sexta-feira e tinha saído da prisão em março de 2019, depois de ter cumprido uma pena de cinco anos e seis meses por roubo.

A PSP explica que o suspeito interpelava as vítimas sob um falso peditório e posteriormente obrigava-as a entregar todos os seus pertences mediante recurso de ameaças de agressão graves e violentas, chegando mesmo a coagir as vítimas a deslocarem-se a caixas de multibanco para levantarem dinheiro.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP informou, em comunicado, que esta detenção e outras recentemente realizadas no centro de Lisboa constituem "importantes reforços positivos de segurança" e vão "permitir aliviar algum sentimento de insegurança que possa ter sido gerado por estas ações violentas".

A força de segurança refere que, no fim de setembro, foi sinalizado um pico anormal de roubos no centro de Lisboa, sendo que as características do autor e a metodologia do assalto eram condizentes com as do homem agora detido.

Após "inúmeras diligências processuais", a PSP conseguiu apurar que o homem agora detido está associado a pelo menos cinco situações de roubos violentos praticados desde meados de outubro de 2019 até à data. Depois de ter sido ouvido por um juiz de instrução, o homem ficou em prisão preventiva.