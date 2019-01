Arte em movimento

Dianteira marcante. Janelas laterais sem friso. Silhueta aerodinâmica. O Volkswagen Arteon convida-o a desfrutar da beleza. Parado, em silêncio, ou deslocando os seus 4,86 metros de comprimento. Quer esteja sozinho ou acompanhado. Os três níveis de acabamento que disponibiliza (Basis, Elegance, R Line), tantos quanto o número de motorizações existentes na gama (2.0 TDI de 150 e 190 cv; 2.0 TSI de 272 cv), permitem personalizá-lo de acordo com os gostos pessoais e as necessidades específicas de cada um.

A versão base oferece-lhe, de série, pormenores requintados e faróis modernos, com tecnologia LED. As linhas de design Elegance e R Line cumprem, também, os mais elevados requisitos, propondo, além disso, pormenores exteriores e interiores harmonizados entre si. O nível Elegance apresenta-se com uma imagem exclusiva, ao passo que a especificação R Line potencia o carácter dinâmico deste fastback de cinco portas, graças aos extras desportivos que o embelezam. Mas, independentemente da escolha que faça, as três versões partilham uma característica: o design fascinante. Que encontra nas jantes "Rosario" de 20" (tenham elas acabamento "Grafite Dark Mate" ou não) e nas inserções em preto brilhante o seu expoente máximo. Sem esquecer a vasta linha de acessórios Volkswagen, que pode ser consultada no catálogo completo.

Tudo debaixo de olho

Espaço, modernidade e funcionalidade são apenas alguns dos predicados que se coadunam com o interior. O sofisticado habitáculo seduz pela sua linguagem, de formas claras e pelos materiais selecionados. A iluminação ambiente, em conjunto com as inserções decorativas, conferem ao cockpit uma imagem requintada de elevada qualidade e que proporciona uma atmosfera de bem-estar. Já os pormenores elegantes, sublinham o elegante design. Viajar sentado nos bancos conforto de topo de gama, com os estofos "Sideways" em preto, é um verdadeiro prazer. Para mais, exibindo o Head-up-Display as informações da viagem diretamente no campo de visão do condutor. A velocidade, os sinais de trânsito, a atividade dos sistemas de assistência, as mensagens de aviso e os alertas de navegação são projetados, diretamente, no para-brisas.

O ar condicionado, de série, mantém o interior do Arteon à temperatura desejada, com o comando eletrónico a registar todas as grandezas que possam influenciar a temperatura, como a intensidade e irradiação solares e a temperatura exterior. A bagageira, com 563 litros de capacidade, cumpre todos os requisitos de uma utilização familiar. E, graças à função "Easy Open", basta um pequeno movimento com o pé por baixo do para-choques para que a abertura elétrica aconteça. Com o fecho elétrico, dotado de função de retardamento, a bagageira volta a fechar-se ao toque de um botão, facilitando as cargas e descargas.

Incomparável é, também, a lista de dispositivos de assistência à condução. Eis alguns: "Emergency Assist"; "Side Assist"; controlo automático da distância com regulação preventiva da velocidade; "Lane Assist"; "Area View"; "Front Assist"; assistente de congestionamento de trânsito; "Park Assist".

Com tudo isto, consegue-se compreender porque na vida precisamos de arte que se possa tocar e, em alguns casos, conduzir, certo?