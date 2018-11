Se conseguir sorrir, o seu coração agradece

Mais do que uma boa maquilhagem ou vestuário adequado, o sorriso é o melhor que podemos usar para nos apresentar. No entanto, apesar de a saúde oral dos portugueses ter vindo a melhorar ao longo dos anos, o futuro ainda é assustador. Isto porque 27% da população nunca visitou a especialidade de saúde oral ou apenas o fez em urgência e (pior) 60% das crianças portuguesas com seis anos nunca consultou um dentista.

Esta situação leva a que cerca de 68% da população portuguesa tenha falta de dentes, o que se traduz numa diminuição significativa da qualidade da mastigação. Desta percentagem, apenas cerca de metade procurou reabilitação, ou seja, tratamento de substituição dos dentes ausentes.

A saúde oral também tem uma relação com algumas patologias sistémicas, como diabetes, doença periodontal e doenças cardiovasculares. Assim, a patologia cardíaca mais comum que advém da falta de saúde oral é a endocardite bacteriana. Esta é uma doença sistémica que afeta as válvulas cardíacas e é causada por uma bacteremia transitória, que é a presença de bactérias no sangue a qual apresenta maior risco de se desenvolver em pacientes que já sofrem de patologia cardíaca e que não cuidam da sua saúde oral. Contudo, o que mais preocupa os especialistas não é a situação aguda em si, porque pode ser revertida, mas sim a influência que a continuação de infeções e inflamações crónicas na cavidade oral pode ter no desenvolvimento da doença inflamatória crónica, com a ativação endotelial vascular.

Para além disto, uma diminuição da qualidade mastigatória poderá induzir a uma alteração de hábitos alimentares, como o aumento da ingestão de dietas moles e açucaradas, o que aumenta o risco de obesidade. Também o sistema estomatognático, que participa ativamente na fonação, pode degradar-se. Este sistema encontra-se no centro da expressão fácil e é, por isso, determinante na comunicação e no relacionamento interpessoal.

Desta forma, a preocupação não pode ser apenas do lado da cosmética. Se não existir uma abordagem integrada focada na componente funcional e estética existe o risco de apenas camuflar o problema, mantendo o compromisso funcional subjacente. Deste modo, o segredo para um sorriso saudável passa por um acompanhamento por profissionais da área da saúde oral focados na prevenção, manutenção e reabilitação da saúde oral.

