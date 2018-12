Repor as energias perto do Tejo

Um dos tesouros de Lisboa é o Tejo. Quem consegue resistir a um passeio no cais do Sodré num dia de sol? Faça frio ou calor, esta paisagem é uma autêntica tentação. Faz parte da portugalidade gostar de água, seja a do mar, seja a do rio.

Qual foi a última vez que viu o Tejo, que se deixou enamorar por ele? Com o trabalho e a rotina, que este muitas vezes impõe, esquecemo-nos de dar tempo a pequenas coisas, como um passeio à beira rio. O cansaço acumula-se e a falta de paciência começa a querer ter voz. É necessário parar, respirar, e tentar relaxar um pouco.

O que ajuda sempre a recarregar baterias é uma boa massagem e isso pode-se obter no Bspa, um espaço com tratamentos inovadores, que conduzem a um autêntico espírito zen. Perto do rio Tejo, o Bspa inspira tranquilidade e bem-estar.

Vencedor do prémio Best Luxury Hotel Spa- Portugal, em 2013 e 2016, este estabelecimento de hotelaria e bem-estar proporciona experiências extremamente relaxantes. No Thermo Garden pode usufruir de sauna, banhos turcos, duches sensoriais e de uma ampla piscina interior.

Se gostava de se sentir rejuvenescida, a única coisa que tem de fazer é marcar a manutenção do seu smart em clubesmart.pt até 31 de dezembro de 2018. Depois de o levar à oficina autorizada que selecionou está pronta a usufruir da sua oferta. Basta mencionar o programa clube smart no ato da reserva. No dia da utilização, não se pode esquecer de levar o voucher que oferece um circuito de águas "Thermo Garden" para duas pessoas pelo preço de uma.

Para além de ir receber uma massagem, ainda pode ir passear junto ao Tejo, uma vez que este Hotel Spa se encontra em Belém.