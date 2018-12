Quantas vezes já olhou para si hoje?

Preocupamo-nos com tudo e com todos: se os miúdos levaram o lanche para a escola ou fizeram os trabalhos de casa, se seguiu a marmita correta para mais um dia de trabalho ou até se deixamos a comida para o gato, que passa o dia sozinho em casa. Ora, para estarmos "aptos" para estes cuidados, dispensamos muitas das preocupações que temos connosco.

O que precisa mesmo é de estar num ambiente acolhedor, concebido para proporcionar o máximo de relaxamento e uma experiência multissensorial, numa atmosfera serena e simultaneamente revigorante.

O Aqua Day spa dispõe de menu completo, com vários serviços estéticos, assentes nas mais avançadas tecnologias do mercado e serviços de bem-estar, para fazer desligar o "relógio mental" e deixar-se levar por um momento de verdadeiro relaxamento.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Para além de um serviço contínuo, presente e profissional, esta é mesmo a altura certa para colocar as desculpas de lado e deixar-se levar por estes tratamentos personalizados.