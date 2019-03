Para quem quer construir a energia do futuro e ganhar uma viagem a Silicon Valley, o desafio está lançado

Como será a loja do futuro? Que tecnologias irá ter para facilitar a vida das pessoas? Pode até parecer uma questão sem grande importância numa primeira análise, mas se pensarmos na nossa relação com as lojas, percebemos que a sua evolução tem um enorme impacto na nossa vida e na forma como nos relacionamos com as marcas. Especialmente quando essa evolução é digital.

É a pensar neste processo evolutivo - e nas questões que levanta - que a EDP desafia os universitários a apresentar as suas melhores propostas, as soluções que nos vão deixar mais próximos do futuro. Tudo isto na 13ª edição do EDP University Challenge, uma iniciativa que dá asas às boas ideias de estudantes universitários dos vários países onde que o Grupo EDP está presente.

O desafio para os estudantes em Portugal será então criar uma equipa de 2 a 3 elementos e imaginar como será "A Loja EDP do Futuro", dando forma a projetos nas áreas de engenharia, gestão, economia, marketing ou comunicação. Tudo isto com o foco na integração do mundo físico e digital (também conhecido como phygital), nomeadamente através da utilização das tecnologias de realidade aumentada para demonstração de produto, ou tecnologias que permitam, de forma inovadora, o controlo de tráfego ou tracking de emoções, entre outros.

Esta edição é particularmente especial uma vez que a EDP (Portugal), EDP Brasil e EDP Renováveis (Espanha, França, Itália, Bélgica e Inglaterra), se unem numa final global. Desta forma cria-se um maior dinamismo e uma partilha internacional de conhecimentos. Isto porque, em cada uma destas três geografias, serão escolhidas 3 equipas vencedoras, as quais, além de receberem um prémio monetário, serão convidadas a participar no bootcamp e na final global do programa, que se realizará em outubro, em Lisboa. Aqui será escolhida a equipa vencedora, à qual será atribuída uma viagem ao centro da inovação e tecnologia do mundo, Silicon Valley nos EUA.

As inscrições já estão abertas e terminam no dia 31 de março, por isso, esta é a oportunidade de ouro para os universitários mostrarem as suas ideias mais inovadoras. Basta submeter a ideia no website da iniciativa e, quem sabe, deixar o futuro um pouco mais próximo.