Estes são os vinhos de excelência que vai querer descobrir em 2019

A qualidade paga-se, é verdade, mas no que toca aos vinhos isso é bastante subjetivo. Apesar do que se pensa, um bom vinho não tem, necessariamente, de ser um vinho caro. Desde as castas utilizadas ao próprio processo de vinificação, são vários os aspetos que influenciam a qualidade e o preço dos vinhos mas, se há algo que o nosso país já provou ser capaz, é de produzir excelentes vinhos a preços que permitem que todos os possam apreciar.

No entanto, tudo isto depende também do local onde são vendidos e, por isso, vinhos exclusivos e reconhecidos internacionalmente da garrafeira das lojas Continente foram premiados na edição de primavera 2019 do Mundus Vini - The Grand International Wine Award. Todos eles se destacam pela qualidade mas também por um preço que, com certeza, será do seu agrado.

Cinco vinhos portugueses, oriundos de três regiões vitivinícolas (Alentejo, Península de Setúbal e Vinhos Verdes), foram galardoados nesta que é uma das mais importantes competições de vinhos a nível mundial, onde, durante seis dias, foram provados cerca de 7 mil vinhos de 50 países diferentes, avaliados por um grupo de 260 especialistas. E estão todos disponíveis a um preço que não impede o acesso a vinhos de grande qualidade.

Assim, os vinhos que conquistaram os especialistas (e que de certeza que o vão conquistar a si) e venceram as medalhas de ouro foram os Albenaz Mesa de Honra Premium Tinto Regional Península de Setúbal 2017, produzido pela José Maria da Fonseca, e Rovisco Pais Reserva Tinto Regional Península de Setúbal 2017 e Rovisco Pais Premium Tinto Regional Península de Setúbal 2017, produzidos pela Adega de Pegões. Já os que foram distinguidos com a medalha de prata foram os vinhos São Miguel do Sul Premium Tinto Regional Alentejano 2018, produzido pela Herdade de São Miguel, e o Contemporal Branco DOC Vinho Verde 2017, produzido pela Adega de Monção.

O melhor de todos estes vinhos, que apenas estão disponíveis no Continente, para além do preço que varia entre os 1,99€ e os 12,99€, é mesmo a sua qualidade de excelência. Ou seja, a verdade é que já pode ter na sua mesa um vinho galardoado internacionalmente, basta ir à sua loja do costume. Vá arranjando espaço na sua garrafeira.