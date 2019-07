Ensino Superior cada vez mais focado na empregabilidade

A Atlântica é uma Escola Universitária com forte ligação ao mundo empresarial e espírito de mentoria, com programas de estágios curriculares em empresas de relevo. Tem como principal compromisso proporcionar uma boa inserção no mundo profissional aos seus alunos, dando resposta aos problemas reais das empresas e da sociedade. Proporciona elevada taxa de empregabilidade e diferencia-se pela positiva.

Localizada na Antiga Fábrica da Pólvora de Barcarena, em Oeiras, a Atlântica assegura aos seus alunos um ensino de alto nível e os números falam por si: mais de 90% de empregabilidade na média geral dos cursos. Entre a Escola de Saúde e a Escola de Ciências Empresariais, Saúde, Tecnologias e Engenharia, dispõe de uma oferta educativa para 2019/2020 orientada para públicos diferenciados em vários momentos dos percursos vocacionais e profissionais.

De especialidades em Enfermagem Comunitária a licenciaturas em Ciências da Nutrição, Gestão, Ciências de Engenharia Aeronáutica, Enfermagem, Fisioterapia, Gestão de Sistemas e Computação, Osteopatia, Engenharia de Materiais, Marketing e Comunicação Empresarial e Gestão em Saúde, há opções para todos os gostos. No fundo, a Atlântica aplica um modelo de ensino que privilegia a integração entre a instituição e empresas de uma forma que marca a diferença no ensino superior universitário privado em Portugal. O segredo passa por oferecer aos alunos uma aprendizagem integrada com a realidade das empresas e da indústria, contribuindo desta forma para uma maior empregabilidade dos seus diplomados. Como? Através da participação em conferências, congressos, feiras, associações empresariais, estágios, investigação aplicada e parcerias com empresas como a FIDAMC da Airbus ou a Airtificial (ex-Carbures). Do outro lado da moeda, a Atlântica também conquistou uma grande notoriedade no universo empresarial e industrial ao longo dos últimos cinco anos.

"Para os nossos alunos, asseguramos um ensino de alto nível, através de padrões elevados de qualidade, em constante atualização, contribuindo, assim, para o desenvolvimento sustentável e para a competitividade do país através da criação, transmissão e difusão do conhecimento", escreve Manuel Freitas, Presidente da Atlântica. Simultaneamente, promove bastante a mobilidade dos seus alunos e diplomados, com especial relevância para o espaço europeu de Ensino Superior. Na área da saúde, "os profissionais que ao longo dos anos aqui têm obtido os seus diplomas desempenham as suas missões não só em Portugal, mas também em outros países, principalmente da União Europeia", adianta o Professor Doutor. "Por isso a nossa Escola está aberta a estudantes de diferentes origens e todos são bem-vindos a realizar aqui o seu máximo potencial."

Na lista de cursos estratégicos, constam ainda quatro mestrados: Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação, Gestão e Tecnologia de Manutenção Aeronáutica, Engenharia e Gestão de Sistemas de Fabrico e Engenharia de Materiais. Os próprios professores são profissionais de empresas e, através de uma filosofia de mentoria e diálogo, têm uma grande proximidade com os alunos para alavancar as competências de cada indivíduo num campus privilegiado com estacionamento gratuito.

Este ano, o mote da Atlântica é "Aqui tens Saída", numa clara alusão à sua estratégia de assegurar forte empregabilidade aos seus alunos. Com efeito, a missão é a qualificação de alto nível das suas alunas e alunos, oferecendo uma formação técnico-científica sólida, que permita a aquisição e desenvolvimento de competências nas respetivas áreas de formação, numa perspetiva humanística de valorização integral do ser humano. Só assim se formam licenciados, mestres e doutores com competências realmente úteis às empresas. Futuros profissionais que distinguem a Atlântica como um valioso instrumento de progresso universitário em Portugal.