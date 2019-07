Continente Modelo inaugura loja em Mirandela

O Continente Modelo inaugura hoje a sua terceira loja no distrito de Bragança, desta vez, em Mirandela. Com o novo espaço do grupo Sonae é criada também uma parceria com a Fundação Salesianos da região. Inserida na Missão Continente, a colaboração prevê a entrega diária de todos os excedentes da loja.

Esta é a estratégia definida para aprofundar a vertente de responsabilidade social, mas a abordagem ambiental também foi reforçada. "Temos vindo a desenvolver diversos projetos piloto com vista a potenciar a redução da utilização do plástico no nosso dia-a-dia e em especial nos frescos, frutas e legumes", explica António Leite, diretor de Operações Continente, destacando ainda o recurso à iluminação totalmente LED, que irá permitir reduzir os consumos energéticos e, consequentemente, a produção de carbono.

Com a abertura do Continente Modelo, em Mirandela, a marca conseguiu ainda criar 82 novos postos de trabalho, dos quais 32 são primeiros empregos.

A ambição, agora, é impulsionar a economia regional através de acordos com os produtores do concelho e também do distrito de Bragança: "Estamos confiantes que a presença dos produtores locais será uma realidade nesta loja tal como em todas as lojas que detemos em Portugal", remata António Leite.