Como vai a Inteligência Artificial mudar negócios e empresas? No Porto está a resposta

Está no centro do debate público e num futuro não muito longínquo será parte integrante das nossas vidas, com impacto direto nas ações mais simples do nosso dia-a-dia.

Mas o que significa este termo cada vez mais utilizado pelas comunidades científica, académica e empresarial? Quais são as transformações que a Inteligência Artificial já está a provocar? Quais as implicações para a nossa vida e para os negócios?

Na Vodafone Business Conference - A Caminho do Futuro serão debatidas estas e outras questões, sendo o principal foco a relação entre a Inteligência Artificial e o mundo empresarial: Como serão as empresas do futuro? De que forma é que os negócios se irão processar? Qual será a relação homem-máquina?

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Especialistas nacionais e internacionais vão ajudar-nos a perceber todas estas complexas questões. Destaca-se a presença de Ayesha Khana, conselheira estratégica de governos e empresas sobre Inteligência Artificial; Kriti Sharma, especialista em Inteligência Artificial e as questões éticas que engloba; e Ana Paiva, uma das investigadoras de Inteligência Artificial de maior renome no nosso País.

Nesta conferência será ainda apresentado o Barómetro de Tendências Globais da Vodafone, um estudo que procura identificar as tendências tecnológicas que irão influenciar o desenvolvimento das empresas no futuro. Elvira González, líder do departamento de Insights, Commercial and Experience do Grupo Vodafone será quem irá dar a conhecer este estudo aos convidados.