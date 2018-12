A solução para o stress pode estar aqui ao lado

Por vezes, é necessário sair da rotina para realmente se conseguir relaxar e espairecer por completo. Deixar o trabalho e as responsabilidades para trás, fazer novas atividades e ter experiências únicas.

Uma ótima opção para ter tudo isto no mesmo local é o Arribas Sintra Hotel . Localizado na Praia Grande, em Sintra, todos os quartos, para além de terem vista para o mar, são mesmo sobre o mar, o que ajuda bastante no relaxamento. Com um restaurante e uma piscina oceânica, neste hotel pode desligar de tudo e de todos.

Pode ainda fazer uma das mais variadas Arribas Experience que tem à sua disposição, como passeio de bicicleta, caminhada ou surf . Além disso, Sintra é uma das mais bonitas zonas da Grande Lisboa, repleta de locais para visitar, passear e passar momentos diferentes.

Esta experiência torna-se ainda mais especial visto que, se fizer a marcação da manutenção do seu smart pelo site do c lube s mart , até 31 de dezembro de 2018, recebe um voucher com oferta de uma noite na compra de outra. No caso das duas noites terem valores diferentes, será considerada a de valor superior. Para receber o voucher, marque a manutenção, reserve o quarto mencionando o programa do clube smart e apresente o voucher no dia de utilização. Não se esqueça de fazer a manutenção na oficina autorizada selecionada.