Morreu Little Richard, pioneiro do rock, aos 87 anos

Chamava-se Richard Penniman, mas ficará para a história como Little Richard. E como um dos pioneiros do rock"n"roll, que, na década de 1950, fez ficar no ouvido do mundo inteiro. De tal forma que ainda hoje não haverá quem não comece a bater o pé mal ouve os primeiros acordes de Tutti Frutti, "awopbopaloobop alopbamboom".

De acordo com a Rolling Stone, a morte do artista, que estava doente há anos, com problemas cardiovasculares e ósseos, foi confirmada pelo filho, Danny Penniman, não tendo sido, no entanto, esclarecida a causa da morte.

Sucedem-se as homenagens ao cantor lançado em 1955 com uma série de hits que puseram o mundo inteiro a rockar - Tutti Frutti, Long Tall Sally, Rip It Up, The Girl Can"t Help It, Lucille, Keep A-Knockin" and Good Golly, Miss Molly - e que influenciaram estrelas do rock das várias gerações de que seguiram, de Prince aos Beatles ou até aos AC/DC.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Mas não há melhor homenagem a um cantor do que ouvir a sua música. E dançar.