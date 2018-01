Pub

Pela primeira vez, os 24 museus, monumentos e palácios tutelados pelas DGPC ultrapassaram os cinco milhões de visitantes. Mosteiro dos Jerónimos continua a ser o mais visitado enquanto a Torre de Belém perdeu 109 mil visitantes em 2017, em comparação com 2016.

Os museus, monumentos e palácios tutelados pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) receberam em 2017 um total de 5 060 780 visitantes, o que representa um crescimento de 8% em relação a 2016 e um crescimento de 60% quando considerados os últimos 5 anos (desde 2012).

Esta tendência de crescimento é comum às três tipologias: museus, monumentos e palácios. No entanto, observa-se que os Palácios Nacionais (Mafra e Ajuda) são os que mais cresceram de 2016 para 2017 em número de visitantes, verificando-se um aumento de cerca de 27, percentagem para a qual contribuiu o aumento o aumento de 80% na Ajuda.

No mesmo período, os monumentos registam um crescimento de 6,9%, destacando-se o aumento de 24,2% no Panteão nacional, mas mantendo-se o Mosteiro dos Jerónimos como o mais visitado, tendo recebido 1 166 793 visitantes, um incremento de 7,9% em relação a 2016.

Quanto aos museus, que no conjunto verificaram um aumento de 5,2%, destaque para o aumento de 69,6% no Museu do Chiado. Os trinta mil visitantes da exposição temporária dedicada a Amadeo de Souza-Cardoso ajuda a compreender esta subida. A liderança nos museus continua com o Museu Nacional dos Coches, com 350 mil visitantes, valor que, no entanto, reflete uma descida de 8,5% face a 2016. O mês que esteve fechado para instalação da nova museografia (entre o final de abril e maio) podem ajudar a compreender esta variação.