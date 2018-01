Pub

O Museu do Louvre, em Paris, recebeu 8,1 milhões de visitantes, em 2017, um aumento de 10,1% em relação a 2016, ano em que o número de turistas estrangeiros em Paris diminuiu, anunciou hoje a direção daquele espaço.

Afetado pela diminuição de turistas na capital francesa, na sequencia dos atentados de 2015, em 2016 o Museu do Louvre foi visitado por 7,4 milhões de pessoas, o que representou uma diminuição de 13% em relação ao ano anterior.

Ainda em 2016, o primeiro museu do mundo em número de visitantes foi forçado a encerrar quatro dias no início de junho, devido ao risco de inundações.

O ano passado ficou marcado por um regresso de turistas estrangeiros, que representam 70% do número de visitantes (5,6 milhões de pessoas), provenientes maioritariamente dos Estados Unidos (15%), da China (9%), do Reino Unido (4%) e da Alamanha (3,5%).

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O aumento do número de visitantes no ano passado deve-se também ao sucesso da exposição Vermeer e os mestres da pintura de género, que esteve patente entre 22 de fevereiro e 22 de maio, e foi visitada por cerca de 325 mil pessoas.

A exposição Ventin de Boulogne, cujos bilhetes estavam acoplados aos de Veermer e os mestres da pintura de género, foi visitada por cerca de 205 mil pessoas.

A pintura portuguesa está representada no Museu do Louvre com três obras: Alegoria da fundação da Casa Pia, de Domingos Sequeira, Maria Madalena confortada pelos anjos, de Josefa d'Óbidos, e Natureza morta com peixe, de Baltazar Gomes Figueira.