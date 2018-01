Pub

Um Desastre de Artista, James Franco

Pé atrás inicial com o cinema de James Franco. O ator e escritor que decidiu fazer muitos filmes como realizador sai da zona do capricho e finalmente faz um bom filme, um grande filme. The Disaster Artist atiça-nos com a nossa curiosidade mórbida e põe-nos a dar voltas sobre o que consideramos má arte.

Baseado no livro de Greg Sestero sobre a sua experiência como ator em The Room, o "pior filme de sempre", tem um James Franco hilariante a interpretar Tommy Wiseau, o realizador deste filme que se tornou numa lucrativa comedia involuntária. Franco filma o mau cinema com carinho e caução moral. Ao mesmo tempo, consegue ser warholiano ao refletir sobre a "performance". Diante de nós está um fascinante espetáculo de humilhação. Ficamos cúmplices...

Venceu a Concha de Ouro do Festival de S. Sebastian.

Classificação: **** Muito bom