O jovem cantor diz que tem consciência tranquila, mas considera que "já não faz sentido nenhum sequer tentar ganhar" a oportunidade de representar Portugal na Eurovisão

O cantor Diogo Piçarra decidiu esta terça-feira terminar a sua participação no Festival da Canção, depois de ter sido acusado de plágio. Num comunicado oficial que divulgou nas redes sociais, o jovem de 27 anos diz que tem consciência tranquila, mas considera que "já não faz sentido nenhum sequer tentar ganhar" a oportunidade de representar Portugal na Eurovisão.

O cantor ficou em primeiro na sua semifinal, com a "Canção do Fim", conseguindo o pleno: doze pontes do júri e doze pontes do público. No entanto, no dia seguinte, acusações de plágio de uma canção da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), "Abre os Meus Olhos", ensombraram o feito.

Piçarra agradece ainda "o apoio e carinho" que recebeu "colegas de profissão, amigos, família e fãs" diz que vai aplaudir de pé o vencedor. "A minha carreira e vida não dependem disto, só depende de vocês e nesse sentido sei que estarei PARA SEMPRE bem acompanhado", conclui.

Diogo Piçarra já tinha respondido às acusações via Facebook: "Desconhecia por completo o tema e continuarei a defender a minha música por acreditar que foi criada sem segundas intenções. A simplicidade tem destas coisas, e as melodias na música não são ilimitadas".

