Uma Vida Muito Boa chega hoje às livrarias. Não é um romance, antes a história sobre uma parte muito problemática da sua vida

Os fãs de J.K. Rowling costumam esquadrinhar todos os seus livros para encontrarem pormenores autobiográficos. Desta vez, não necessitam de ser detetives perspicazes pois o seu novo trabalho é totalmente autobiográfico. Chama-se Uma Vida Muito Boa e tem como subtítulo Os benefícios do fracasso e a importância da imaginação, e chega hoje às livrarias.

O mais interessante deste volume com 70 páginas é que não sendo uma história como as que costuma contar, J.K. Rowling aproveita ter sido convidada para fazer o discurso de abertura de uma cerimónia de formatura da Universidade de Harvard para contar a história da sua vida, sem se cingir ao sucesso de Harry Potter que lhe mudou a vida, mas para alertar os recém-formados para as dificuldades que os espera no mercado de trabalho.

Esta palestra já aconteceu há nove anos mas só este ano é que, em Portugal, é passada a livro e a razão de o ter sido não é só para completar a biografia da escritora com novas informações, antes para angariar fundos para a organização que criou, a Lumos, que pretende diminuir o gigantesco número de oito milhões de crianças institucionalizadas em todo o mundo.

O que é mais interessante no início deste discurso é o modo como J.K. Rowling adverte os alunos que terminaram os seus cursos. Sem quaisquer rodeios diz-lhes que eles fazem parte de uma elite norte-americana e que por essa mesma razão nunca terão tido problemas financeiros na vida nem dificuldades em chegar até ao momento em que estão a ser diplomados. É de uma frontalidade impressionante, o que só por si já faz valer a pena ler este Uma Vida Muito Boa.

E para que os jovens universitários não achem que estão perante as desgraças literárias de Harry Potter, J.K. Rowling expõe como raramente o fez em público uma parte da sua vida, a mais dolorosa (ler pré-publicação à direita).

Não deixa de ser também um discurso divertido pois começa logo por recordar uma história antiga, a da sua própria formatura, revelando que não se lembra de nada do que a a filósofa britânica Mary Warnock disse na sua palestra. Para evitar que o mesmo se repita com estes jovens de Harvard, J.K. Rowling avisa que tentou encontrar algo diferente e um pouco mais duradouro para a sua própria palestra.

É claro que não deixa de introduzir no discurso um ou outro pormenor da saga Harry Potter, que fará com que a sua presença ali fique mais facilmente na memória dos jovens, dizendo por isso que se sente nesta cerimónia como se estivesse a participar na maior reunião dos Gryffindor à escala mundial.

Não é por acaso que a escritora insiste no início do discurso na preocupação que teve para que as suas palavras não ficassem esquecidas como lhe acontecera a si, é que se forem lembradas os jovens podem evitar os problemas porque ela passou com mais facilidade: Tenho-me interrogado sobre o que eu gostaria de ter sabido na cerimónia da minha formatura, em vez de as ter aprendido por si ao longo dos anos que passaram desde essa cerimónia. Diga-se que quando este volume foi publicado em língua inglesa, foi unânime a opinião de que era um ótimo manual de sobrevivência para quem deseja seguir a profissão dos seus sonhos e não aquela que os pais mais desejam para os filhos.

J.K. Rowling não deixa de utilizar alguns truques literários nesta edição muito bem paginada e ilustrada, como é o caso de usar chavetas para fazer afirmações como se as estivesse a cochichar pessoalmente ao ouvido de cada leitor. Como se verifica quando assume que não se pode culpabilizar os pais eternamente e que a partir de um certo momento da vida cada um é responsável por ela.

Talvez o tema mais importante deste volume seja o exemplo da própria escritora ao explicar como lutou contra o fracasso. Considera que esta sensação terrível só pode ser conhecida por inteiro se for vivida e que isso lhe aconteceu sete anos depois da sua cerimónia de formatura, quando o seu casamento demasiado breve colapsou e se deparou com uma situação inesperada de sobrevivência muito complicada.

Entre as perguntas que J.K. Rowling deixa neste seu discurso aos universitários de Harvard está a de quantos de vós tocarão a vida de outras pessoas? Não será por acaso que quando se aproxima do fim da palestra faz esta afirmação: Não precisamos de magia para transformar o nosso mundo; nós temos o poder de que necessitamos dentro de nós: temos o poder de imaginar. Ou seja, para os leitores curiosos em pormenores autobiográficos, este é um dos melhores livros assinados por J.K. Rowling



Uma Vida Muito Boa

J.K Rowling

Editorial Presença

90 páginas

PVP: 9,99