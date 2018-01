Pub

TRÊS CARTAZES À BEIRA DA ESTRADA Martin McDonagh

Há qualquer coisa de estranhamente incómodo no modo como uma atriz talentosa como Frances McDormand vai acumulando variações sobre a sua ótima composição no filme Fargo (1996), célebre realização dos irmãos Coen.

Neste caso, descobrimo-la a interpretar uma mulher de uma cidadezinha do Missouri, cuja filha foi violada e assassinada, esbanjado as potencialidades dramáticas da personagem num tom tão superficial como anedótico.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A responsabilidade pertencerá, sobretudo, a Martin McDonagh que parece não acreditar nas perturbantes componentes do argumento (que ele próprio escreveu), optando pelos tons de uma comédia do absurdo que, afinal, raras vezes funciona. É interessante que se procurem, assim, as raízes de um certo "cinema social" dos anos 60, mas os resultados ficam muito aquém dos modelos originais.

Classificação:. ** com interesse