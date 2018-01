4106_D023_00001_R_CROPLily James stars as Elizabeth Layton and Gary Oldman as Winston Churchill in director Joe Wright's DARKEST HOUR, a Focus Features release.Credit: Jack English / Focus Features

Pub

A HORA MAIS NEGRA Joe Wright

Mais um filme para atestar o brilhantismo de Winston Churchill? Não era absolutamente necessário. Mas aí está ele, e deve ser considerado pelo seu inequívoco ângulo afetivo: a admiração pelo homem que não se vergou a Hitler no momento mais exigente da sua vida política.

O realizador Joe Wright vai aos bastidores dessa política para daí extrair o retrato carismático deste homem em debate, não só com os outros, mas consigo próprio. E a verdade é que a única pertinência de A Hora Mais Negra acaba por ser a prestação de Gary Oldman (vencedor do Globo de Ouro), claramente deliciado com as idiossincrasias de Churchill, numa composição atenta ao magnetismo e inteligência do líder britânico.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Tirando essa destreza do intérprete, pouco mais fica de um filme adulador e, ao mesmo tempo, vaidoso, com um falso requinte técnico e aparato histórico.

Classificação: * (Medíocre)