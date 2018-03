Agustina Bessa-Luís vai ser 'honoris causa' em Vila Real

Pub

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) anunciou hoje que vai atribuir em novembro, em Vila Real, o doutoramento 'honoris causa' a Agustina Bessa-Luís, para homenagear a vida e a obra da escritora.

A academia transmontana dedica 2018 à escritora, com a realização de colóquios, exposições e cinema que decorrerão ao longo de todo este ano, em que se assinalam os 70 anos da publicação de "Mundo fechado", uma das suas primeiras.

As iniciativas arrancaram na passada sexta-feira, dia em que a UTAD assinalou o 32.º aniversário, e culminam a 23 de novembro, com a atribuição do doutoramento 'honoris causa'.

Agustina Bessa-Luís, que em outubro assinalou o seu 95.º aniversário, é Grande-Oficial da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada de Portugal (condecorada em 1981) e em 2016 recebeu a Grã-Cruz da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada de Portugal.

O vice-reitor da UTAD, Artur Cristóvão, disse à agência Lusa que a universidade vai promover, ao longo deste ano, iniciativas diversas "para a divulgação e consagração da vida e obra de Agustina Bessa-Luís, autora com fortes ligações ao Douro".

A iniciativa partiu de um desafio lançado pelo presidente do Conselho Geral da UTAD, Silva Peneda.

Serão realizados vários eventos como "As tardes da Agustina", um ciclo de cinema e um colóquio de dois dias que vai abordar várias facetas do trabalho da escritora, desde o jornalismo ao cinema, e vai contar com a participação de convidados nacionais e estrangeiros.

A primeira "tarde da Agustina" decorre a 13 de abril em torno da obra "O princípio da incerteza".

Em maio será dedicada ao livro "Os dentes de rato", a obra mais dirigida para a juventude, e será realizada em articulação com as escolas de Vila Real e terá como convidada a filha Mónica Baldaque.

Uma terceira tarde será dedicada à biografia da autora e terá como convidado o historiador Rui Ramos.

O programa de homenagem inclui ainda um ciclo de cinema, com filmes inspirados em obras da escritora, como "Vale Abraão", realizado por Manoel de Oliveira, bem como uma exposição de primeiras edições.

Esta iniciativa conta com a colaboração do Círculo Literário Agustina Bessa-Luís, a câmara e a biblioteca municipal, a rede de bibliotecas da cidade, bem como as escolas, a Associação Zona Livre e a nova editora da escritora a "Relógio de Água".