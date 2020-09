Há quem queira matar o Homer Simpson, há quem diga que morreu em 1993

Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos no ano 2000, num episódio de The Simpsons, 16 anos antes de ter chegado de facto à Casa Branca.

Mas esta não foi a única vez que a série criada por Matt Groening para a Fox e que estreou em dezembro de 1989 previu acontecimentos que viriam a ter lugar muitos anos depois.

Desde uma gripe de Osaka à Lady Gaga na final da SuperBowl, passando pelo 11 de Setembro (aqui entra a teoria da conspiração, uma vez que a ideia se baseia numa capa de revista segurada por Lisa Simpson numa visita a Nova Iorque, em que o número 9 aparece em destaque, com as Torres Gémeas em fundo), até à cena final do The Game of Thrones, os fãs da família Simpson descortinam simbologias e premonições que o comum apreciador da série nem sempre atinge.

Agora, parece que alguns fãs criaram nas redes sociais uma "vaga de fundo" no sentido de pôr um fim aos 31 anos de The Simpsons, porque consideram que a trama, os episódios e as histórias têm vindo a perder a qualidade que fez dela, a certa altura, a série mais vista e mais amada dos EUA.

Matar o protagonista Homer Simpson afigura-se aos ditos fãs a forma mais digna de terminar a saga, mas eis que outros ressuscitam uma teoria da conspiração, surgida no Reddit há cinco anos, que defende que Homer Simpson entrou em coma num episódio em 1993 (o que de facto aconteceu) e nunca mais acordou (apesar de ter acordado) e tudo o que se passou desde então, passou-se dentro da cabeça do moribundo pai de família, o que explicaria o facto de as personagens não crescerem (os mais novos) nem envelhecerem (os adultos) nem morrerem (os mais velhos).

O pormenor de se tratar de uma série de animação não demove estes adeptos da teoria da conspiração, para quem tudo acabou, na verdade, em 1993.

Nós preferimos acreditar que Homer, Marge, Bart, Lisa, Maggie e companhia limitada estão e estarão vivos para nos alegrar as tardes, na Fox Comedy.