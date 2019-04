O desenho de 1480, avaliado em um milhão de euros e guardado num cofre, já fez parte de exposições em museus como o Metropolitan, o Louvre ou o Prado. Em Portugal, esteve exposto em raras ocasiões, a última em 2012. Neste ano já esteve no Teylers Museum, na Holanda, e voltará ao Louvre para a grande exposição que assinalará os 500 anos da morte de Da Vinci.

Pouco maior do que um simples postal ilustrado, o desenho de uma banal cena do quotidiano antigo - uma mulher a lavar os pés de uma criança numa bacia - é um tesouro resguardado num cofre da Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto (FBAUP). A autoria confere-lhe um valor e fascínio óbvios: uma obra de Leonardo da Vinci, a única existente em Portugal.

Rapariga Lavando os Pés de Uma Criança é um desenho a pena, com tinta e aguada castanha, que tem ainda, no canto inferior esquerdo, Estudo Separado das Nádegas da Criança. São 185 mm x 111 mm de uma preciosidade pouco conhecida fora do circuito artístico.