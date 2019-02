Os assistentes de realização são a mãe, o pai, a madrasta e a ama de um cineasta. Sem eles, por muito que haja talento e inspiração, um filme não acontece. São eles que fazem as coisas acontecer, que dizem silêncio antes da ação, que chegam primeiro ao plateau e que antecipam o problema que talvez já não aconteça. Maria João Matos Silva já anda no cinema há muito tempo. É filha de Fernando Matos Silva, realizador de filmes como O Rapaz do Trapézio Voador e Ao Sul, mas foi sempre com a sua raça de mulher líder de plateau que trilhou o seu caminho em filmes importantes como O Homem Que Matou D.Quixote (ainda por chegar a Portugal), de Terry Gilliam, ou Capitães de Abril, de Maria de Medeiros, filme que foi essencial para perceber a sua vocação de talento de retaguarda: "Gosto do que faço, gosto do cinema devido a esse filme da Maria, um dos primeiros que fiz. Senti que com esse filme quase que participei no 25 de Abril de 1974! Foi como se tivesse vivido e feito a revolução. Enfim, estar na rua sozinha, com militares, a organizar a coluna militar com tanques e chaimites foi interessante, marcou-me! Isso e preparar no Largo do Carmo cerca de 500 figurantes às três da manhã para começar a filmar às 12.00."

O braço direito e esquerdo do realizador