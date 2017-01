Pub

Os 5800 funcionários da empresa, que já trabalham cinco dias por mês a partir de casa, podem passar a ter semanas de quatro dias de trabalho

A Yahoo Japão quer introduzir uma cultura de trabalho mais saudável e, para isso, está a estudar a possibilidade de reduzir a semana de trabalho para quatro dias. Quer isto dizer que os trabalhadores da empresa podem passar a usufruir de três dias de fim-de-semana.

Diminuir a carga horária semanal pode, segundo a empresa, ajudar a reduzir custos, sem sacrificar a produtividade. "Ao dar aos empregados mais liberdade no trabalho, esperamos que eles escolham o estilo que lhes permita ter uma melhor performance e, com isso, aumentar a produtividade", disse à Bloomberg Meguni Yagita, porta-voz da empresa, citada pelo Quartz.

Atualmente, a Yahoo Japão já dá aos seus 5800 funcionários a hipótese de trabalharem a partir de casa cinco dias por mês e oferece aos que vivem longe do escritório um subsídio de cerca de 122 euros para as despesas de deslocação.

A empresa é uma das que lidera a mudança no Japão, onde o Governo tem a decorrer uma campanha - a Premium Friday -, para incentivar os patrões a reduzir o número de horas de trabalho uma sexta-feira por mês. Algumas empresas, como a Yahoo, vão mais além e permitem dias de trabalho em casa, por exemplo.

No Japão, conta o Quartz, quase 22% dos funcionários trabalham longas horas, o que faz com que o trabalho afete a sua vida profissional. Até há mesmo uma palavra para "morte por excesso de trabalho": karoshi. No entanto, nos últimos anos, tanto o Governo como as empresas privadas têm procurado contrariar essa tendência.