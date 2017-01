Pub

Quatro portugueses morreram no despiste

Os corpos dos quatro portugueses vítimas do acidente de viação em França, no domingo, devem ser hoje trasladados para Portugal, disse à Lusa fonte da Secretaria de Estado das Comunidades.

"As autoridades francesas já terminaram os procedimentos burocráticos e os corpos das vítimas do acidente devem ser transportados hoje para Portugal", disse à Lusa a fonte da Secretaria de Estado das Comunidades.

O despiste de um autocarro na madrugada de domingo na Estrada Nacional 79, na direção Mâcon-Moulins, França, num troço da RCEA (Estrada Centro Europa e Atlântico), conhecida por ser uma estrada perigosa, provocou quatro mortos, três feridos graves e 25 ligeiros, que seguiam no veículo a caminho de Genebra, Suíça.

Na viatura seguiam 32 passageiros: quatro morreram e três foram hospitalizados e dos restantes 25, quinze seguiram viagem para a Suíça.

No domingo, o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, deslocou-se a França onde visitou vários portugueses feridos no despiste do autocarro.

José Luís Carneiro afirmou na altura que efetuou contactos com os presidentes da Câmara de Meda e Vila Nova de Foz Côa, distrito da Guarda, de onde são naturais as vítimas do acidente.