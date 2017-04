Pub

No acidente estiveram envolvidos três carros e um motociclo

Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas num acidente em cadeia no IC19, no sentido Sintra - Lisboa, perto da saída para a A5. No acidente estiveram envolvidos três veículos ligeiros e um motociclo.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro avançou ao DN que os quatro feridos ligeiros foram levados para o Hospital Francisco Xavier e para o hospital Amadora Sintra.

Segundo a PSP, a vítima mortal foi a condutora do motociclo, uma mulher com 44 anos.

Estão no local 24 operacionais das corporações de bombeiros de Queluz, Barcarena e Algueirão Mem Martins, assim como agentes da polícia, acompanhados por 11 veículos, incluindo os do INEM e das Infraestruturas de Portugal.

O trânsito encontra-se "muito condicionado", disse à Lusa fonte das autoridades.