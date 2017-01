Pub

O homem estava com a mulher quando caiu de um muro no caminho que dá acesso ao topo do elevador do Peneco

Um turista russo de 51 anos morreu na quarta-feira à noite na sequência de uma queda de mais de 20 metros, na Praia do Peneco, em Albufeira, disse hoje à Lusa fonte da Autoridade Marítima.

O homem estava com a mulher quando caiu de um muro no caminho que dá acesso ao topo do elevador do Peneco, plataforma panorâmica no cimo de uma falésia, com uma altura superior a 20 metros, rodeada por varandas e onde se circula a pé, disse o comandante da capitania do porto de Portimão.

Segundo Ricardo Santos Arrabaça, quando as autoridades chegaram ao local, perto das 21:00, o homem, de nacionalidade russa, já estava morto, estando agora a cargo da Polícia Judiciária (PJ), que esteve no local a recolher indícios, a investigação das causas do acidente.

O corpo do turista foi recolhido já depois das 00:00 de hoje e transportado para o Gabinete Médico-Legal de Portimão, onde deverá ser autopsiado.

No local estiveram 12 operacionais e cinco veículos, dos Bombeiros de Albufeira, GNR, Instituto Nacional de Emergência Médica e Autoridade Marítima.