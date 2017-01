Pub

Três imagens do Instituto Hidrográfico foram escolhidas para o calendário digital de 2017 da Teledyne CARIS, uma empresa canadiana que desenvolve soluções de 'software' geoespacial, anunciou hoje a Marinha.

As imagens foram selecionadas, por votação na internet, no âmbito de um concurso promovido pela empresa, que fornece diversas aplicações usadas pelo Instituto Hidrográfico, incluindo o processamento e a gestão de dados da medição de profundidade dos oceanos e rios, e a produção e a gestão de informação cartográfica, informa a Marinha, em comunicado.

Uma das imagens corresponde ao fundo do rio Douro, a montante da barragem da Valeira, no distrito de Bragança, e outra a "estruturas sedimentares, escorregamentos de lava, cones vulcânicos e afloramentos rochosos" da ilha de São Miguel, nos Açores.

Para a Marinha, a escolha das imagens do Instituto Hidrográfico, feitas com tecnologia da empresa canadiana, "representa a relevância e as singularidades dos levantamentos hidrográficos" efetuados pelo organismo de investigação científica do mar tutelado pela Armada.

O concurso promovido pela Teledyne CARIS, para o calendário de 2017, foi ganho pelo navio oceanográfico Ammiraglio Magnaghi, da Marinha italiana, com imagens do fundo do canal de Portovenere, no mar da Ligúria.

Mensalmente, a Teledyne CARIS colocará, na sua página na Internet, uma das 12 imagens selecionadas.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.