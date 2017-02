Pub

Nove minutos depois do lançamento, a parte principal do foguetão aterrou na plataforma. Veja o vídeo

Foi dali que partiu o foguetão que levou a humanidade pela primeira vez à Lua, tornando aquela plataforma de lançamento de Cabo Canaveral, na Florida, histórica. Este domingo um Falcon da SpaceX, a empresa privada de Elon Musk, foi lançado com sucesso do mesmo local, um passo em frente no objetivo da empresa de levar astronautas até à Estação Espacial Internacional.

O foguetão saiu do Kennedy Space Center às 14.39 (GMT) de domingo, com uma nave de carga Dragon, para abastecer a Estação Espacial Internacional.

Nove minutos depois do lançamento, a parte principal do foguetão aterrou na plataforma, um sucesso que permitirá a sua reutilização, reduzindo os custos das viagens espaciais.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.